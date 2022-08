La data di lancio del nuovo Apple Watch Series 8 è ormai alle porte. Inizialmente gran parte degli esperti hanno ritenuto che l’evento di presentazione sarebbe avvenuto il 13 settembre ma non sarà così. Apple annuncerà il suo smartwatch insieme ai nuovi iPhone durane un evento che si terrà il 7 settembre.

La Mela morsicata non ha ancora fornito alcuna conferma ma i dubbi sembrano scarseggiare. I nuovi dispositivi dovrebbero essere disponibili per l’acquisto a partire dal 16 settembre.

Come già anticipato, Apple rilascerà i suoi iPhone 14 e nella stessa occasione annuncerà tre nuovi smartwatch. Le anticipazioni hanno fornito gran parte delle informazioni sulle funzionalità previste sulla nuova generazione di smartwatch Apple ma a quanto pare una delle più attese non sarà presente.

Apple Watch Series 8: ecco quale funzionalità non sarà presente!

Una delle funzionalità più attese su Apple Watch Series 8 riguarda la misurazione della temperatura corporea. Da tempo si parla della presenza di un nuovo sensore tramite il quale il colosso permetterà al suo smartwatch di misurare la temperatura della pelle di chi lo indossa così da fornire informazioni dettagliate sui cicli di sonno e sull’ovulazione.

Purtroppo la funzione potrebbe non essere disponibile ma non è ancora chiaro se Apple sarà in grado di introdurla in un secondo momento tramite un aggiornamento.

Il lancio è ormai vicinissimo e ciò consentirà di conoscere quali saranno effettivamente le novità introdotte dalla Mela. Tra sole poche settimane, quindi, avremo anche la possibilità di conoscere tutti i dettagli di Apple Watch Series 8 Pro, il dispositivo dalla struttura particolarmente robusta dedicato a chi pratica sport estremi.