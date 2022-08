Shazam, un popolare servizio di identificazione della musica, è stato creato 20 anni fa oggi, secondo Apple. Per commemorare l’occasione, Apple ha pubblicato una playlist delle canzoni più riconosciute da Shazam di ogni anno solare negli ultimi 20 anni.

‘Da ‘Hey, Soul Sister’ di Train a ‘Cheap Thrills’ di Sia, la playlist è un vero riflesso dei consumatori di musica di tutto il mondo negli ultimi due decenni’, ha affermato Apple. La playlist può essere trovata su Apple Music.

Apple ha pubblicato alcuni dati interessanti di Shazam

Secondo quanto riferito, Apple ha pagato 400 milioni di dollari per Shazam nel 2018 e da allora ha integrato il servizio di riconoscimento musicale nel Centro di controllo dell’iPhone. Da quando ha acquisito Shazam, Apple ha lentamente migliorato l’app rimuovendo gli annunci pubblicitari, introducendo una funzione di rilevamento dei concerti, abilitando la compatibilità di Shazam nelle app di terze parti e altro ancora.

Secondo Apple, Shazam ha ora più di 225 milioni di utenti mensili globali e ha riconosciuto più di 70 miliardi di canzoni. Drake è l’artista più riconosciuto da Shazam di tutti i tempi, con oltre 350 milioni di Shazam tra i brani che ha pubblicato o in cui è apparso, mentre ‘Dance Monkey’ di Tones è la canzone più riconosciuta da Shazam di tutti i tempi.

Apple ha annotato alcuni momenti significativi e pietre miliari nei due decenni di storia di Shazam in un comunicato stampa, tra cui la prima canzone riconosciuta in assoluto, le tracce più veloci ad accumulare riconoscimenti e altro ancora.

Shazam fornisce app per piattaforme iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Android e Windows, tra le altre. Apple offre un interruttore Riconoscimento musicale per il Centro di controllo in iOS 14.2 e versioni successive, consentendo agli utenti di iPhone, iPad e iPod touch di identificare rapidamente e facilmente quale musica viene riprodotta tramite Shazam senza dover scaricare l’app.