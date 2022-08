Android ha delle app inaffidabili: ce ne sono 5 da cancellare subito

Google negli anni ha perfezionato un sistema operativo come Android nel migliore dei modi, consentendo a tanti utenti di trovare la loro dimensione. Non è infatti presente alcun problema che affligga la piattaforma, ormai ben avviata su tutti i dispositivi che occupa.

A rendere i contenuti fruibili alla meglio è certamente il Play Store, market sviluppato da Google proprio per app e giochi da scaricare. In questo che è un ecosistema vastissimo con milioni di contenuti, pare però che qualcuno non lavori bene come dovrebbe.

Android: ecco le 5 applicazioni che dovete necessariamente eliminare

Come vi abbiamo fatto intuire poche righe fa, ci sarebbe qualche applicazione Android che svolgerebbe male il suo lavoro, o almeno con qualche pecca.

In primo luogo ci sarebbe Power Clean, applicazione utile per la pulizia dello smartphone ma che avrebbe problemi evidenti. Oltre a proporre pubblicità, quest non svolgerebbe la pulizia che promette, chiudendo spesso anche dei processi molto importanti per lo smartphone.

A seguire c’è sicuramente l’insieme delle applicazioni utili per scaricare la musica, le quali sono ampiamente illegali e che comportano molti problemi. Tali app sono infatti piene di banner che possono attivare abbonamenti a pagamento a vostra insaputa.

Ci sarebbe poi una delle app che mai vi aspettereste, ovvero Facebook. Quest’applicazione, la più usata al mondo insieme a WhatsApp, sarebbe un’autentica ladra di batteria. Proprio per questo molti utenti avrebbero virato sulla versione Lite dell’app.

Stesse caratteristiche sono quelle che possiede Snapchat, applicazione ormai poco usata viste le analoghe funzioni di Facebook ed Instagram. Noi vi consigliamo di non scaricarla o di cancellarla.

Infine i contenuti che dovrete disinstallare sono rappresentata dall’ampio cerchia di app non verificate per la fotocamera. Queste richiedono troppe info, come autorizzazioni microfono, contatti ecc. Il dubbio è che queste possano in qualche modo spiarvi senza che voi ve ne accorgiate. Utilizzate l’app fotocamera predefinita del vostro smartphone e non avrete problemi.