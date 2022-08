Google ha appena rilasciato la versione Android Auto 8.0 tramite il canale beta.

L’aggiornamento è ora disponibile per il download per tutti i dispositivi Android, e prepara l’app per un’imminente revisione dell’interfaccia utente che vedrà l’introduzione della versione Coolwalk.

Android Auto, essendo l’unico grande concorrente di Apple Car Play, deve rimanere aggiornata con nuove funzionalità, miglioramenti della stabilità e correzioni di bug. Tuttavia, non ci sono state modifiche significative nella nuova versione.

La versione 8.0 infatti non dispone ancora dell’interfaccia utente Coolwalk, tuttavia, ci sono molti rumors che hanno dichiarato che potrà essere presentata verso la fine di settembre.

Quello che sappiamo per certo è che Google sta lavorando a una nuova interfaccia utente che verrà inserito in un nuovo aggiornamento.

Cosa comprende la nuova versione

Coolwalk consentirà agli utenti di eseguire app splittate sullo schermo, e avrà un’interfaccia utente ispirata alla dashboard di Apple CarPlay.

Android Auto ha numerose funzionalità che puoi utilizzare per una guida più intelligente e divertente con meno distrazioni. Alcune sono elencate di seguito:

Esegui il mirror dello schermo del telefono o il display dell’auto.

Chiama i contatti tenendo le mani sul volante.

Questa piattaforma è integrata con la funzione OK Google (Assistente Google), il che significa che puoi controllare questa piattaforma con l’aiuto della tua voce.

Riproduci facilmente in streaming la tua musica preferita da app come Spotify, Youtube Music, Pandora music, ecc.

Interfaccia utente priva di distrazioni.

Supporta app di messaggistica come Skype, Hangouts, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, ecc.

Gli utenti possono sfruttare questa piattaforma in qualsiasi veicolo che offra integrazione con la piattaforma. Ci sono più di 500 diversi veicoli che offrono questo supporto. Alcuni di questi includono Nissan, Toyota, Hyundai, Ford, ecc.