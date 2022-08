In questi giorni per tutti gli amanti del mondo tech sono disponibili tantissime offerte su vari prodotti. In particolare, queste ultime sono disponibili su due noti store online, cioè Amazon ed Ebay. Tra questi, troviamo smartphone e anche smartwatch. Vediamo qui di seguito alcuni dei prodotti in offerta sui vari store.

Tanti prodotti tech disponibili in offerta sugli store Amazon ed Ebay

Giorni di grandi sconti sui vari store online nell’ambito tech. Come già accennato, sia su Ebay sia su Amazon sono attualmente disponibili tanti prodotti della tecnologia, compresi gli smartphone ma non solo.

Tra questi, spicca in primis il medio di gamma del produttore cinese Xiaomi, ovvero lo Xiaomi Redmi Note 11. Questo smartphone è al momento disponibile su Amazon con uno sconto del 13%. Il prezzo è infatti di 199,90 euro, contro gli iniziali 229,90 euro. Lo smartphone proposto nel taglio con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno.

Sempre in casa Xiaomi troviamo lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Quest’ultimo è al momento disponibile sullo store Ebay con uno sconto del 20%. Il suo prezzo finale è di 231,20 euro, contro il suo prezzo iniziale di 289,00 euro. Troviamo anche in offerta alcuni smartwatch, come ad esempio il Huawei Watch GT 2 Pro. Quest’ultimo è disponibile su Amazon con uno sconto di addirittura il 51%. Il suo prezzo finale è infatti di 136,51 euro contro gli iniziali 280 euro. Sempre su Amazon troviamo infine anche Apple AirTag. In questo caso, è presente uno sconto del 17%. In particolare, il costo passa dagli iniziali 35,00 euro al prezzo finale di 29,00 euro.