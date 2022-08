WindTre regala uno smartphone 5G ai suoi nuovi clienti. L’offerta Di Più Full 5G consente di scegliere tra i numerosi dispositivi presenti in listino, proponendone alcuni a costo 0. Gli interessati potranno procedere con l’attivazione della tariffa online o nei negozi fisici dell’operatore, senza dover necessariamente effettuare il trasferimento del numero.

La WindTre Di Più Full 5G non propone soltanto uno smartphone, i nuovi clienti ricevono anche delle straordinarie quantità di Giga, minuti per le chiamate ed SMS: ecco, dunque, tutti i contenuti previsti e le spese da affrontare!

Passa a WindTre con l’offerta Di Più Full 5G per ottenere uno smartphone gratis!

L’offerta WindTre Di Più Full 5G richiede un costo di rinnovo di 14,99 euro al mese, che sarà addebitato dal gestore automaticamente su carta di credito, conto corrente o carta conto grazie al servizio Easy Pay.

La spesa mensile include una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. In più sarà possibile ottenere uno Xiaomi Redmi Note 5G a costo zero. Lo smartphone non prevede alcuna spesa aggiuntiva né sarà necessario andare incontro a un anticipo al momento dell’acquisto.

I nuovi clienti del gestore WindTre possono optare tra numerosi smartphone ma il costo potrebbe essere differente. In alcuni casi sarà necessario affrontare una spesa iniziale e un costo mensile da abbinare alla spesa prevista per il rinnovo della promozione Di Più Full 5G.