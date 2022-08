WhatsApp: 3 funzionalità fino ad oggi rimaste segrete per molti, eccole gratis

Qualsiasi novità introdotta all’interno di WhatsApp e sicuramente è saltata all’occhio in men che non si dica visto quanto gli utenti tengono ai nuovi aggiornamenti. Ogni volta che un nuovo update porta qualcosa di nuovo infatti l’attenzione finisce automaticamente sulla novità.

Di certo le funzioni sono migliorate nel tempo e altre sono state aggiunte, proprio con lo scopo di mentalizzare gli utenti su una questione molto importante: non esiste nulla che non si può fare all’interno di WhatsApp. In realtà ci sono alcune piattaforme concorrenti che permettono funzioni diverse, ma nel caso dell’applicazione in verde ci sarebbero degli escamotage. In questo caso infatti tante app di terze parti offrono la possibilità di utilizzare funzioni inedite in WhatsApp.

WhatsApp, tantissimi utenti non conoscono queste tre funzioni che possono essere utilizzate solo grazie a queste applicazioni di terze parti

Una delle applicazioni più utilizzate in questo momento in congiunta con WhatsApp è sicuramente What’s Tracker. Tale piattaforma permette di tracciare i movimenti di un utente e di sapere con tanto di notifica istantanea il momento esatto in cui entra o esce dalla chat più famosa al mondo.

Segue poi la famosissima applicazione Unseen, la quale corrisponde al metodo perfetto per non farsi vedere in chat. Grazie ad essa, avrete una piattaforma alternativa sulla quale trovare i messaggi in arrivo. In questo modo potrete leggerli proprio qui senza aprire WhatsApp e di conseguenza senza aggiornare il vostro ultimo accesso.

Infine, se anche a voi è capitato di aprire la chat e di notare che qualcuno ha cancellato un messaggio prima che lo leggeste, ecco la soluzione. Si tratta di WAMR, piattaforma che rifacendosi alle notifiche registrate, riesce a risalire ai contenuti che hanno cancellato dalla vostra chat.