Sono passati già due anni dalla registrazione di un particolare brevetto da parte dell’azienda Vivo. Il documento descriveva uno smartphone davvero particolare la cui realizzazione è stata messa in dubbio sin dal primo momento. Adesso, però, sembra proprio che l’azienda potrebbe essere pronta a procedere con la creazione del primo smartphone con drone integrato.

In rete sono apparsi video che mostrano come potrebbe essere lo smartphone e le voci emerse ritengono che il lancio potrebbe avvenire nel 2024.

Vivo potrebbe lavorare a uno smartphone con drone integrato!

Apparentemente potrebbe sembrare un normalissimo smartphone con display curvo molto ampio, bordi squadrati e cornici ridotte al minimo. Sorprende, inoltre, lo spessore essenziale del dispositivo a prescindere dalla presenza, al suo interno, di un piccolo drone che, come mostrato dal video, fuoriesce da una fessura posta nella parte superiore.

Il drone, pur essendo di piccole dimensioni, sarebbe in grado di catturare immagini di ottima qualità grazie al sensore da 200 megapixel al quale Vivo potrebbe far ricorso. Lo smartphone potrebbe consentire di gestire il drone permettendo di osservare le immagini registrare e le foto scattate senza dover sfruttare ulteriore dispositivi.

Il funzionamento complessivo non è ancora chiaro così come ignote restano le specifiche dello smartphone che, secondo alcune voci, potrebbe essere il futuro Vivo X100 Pro. Se così fosse lo smartphone in questione potrebbe essere pronto al lancio nel 2024. Tra soli due anni, dunque, Vivo sarebbe l’azienda promotrice di un nuovo tipo di smartphone che potrebbe far gola ai più inducendo i colossi rivali a rivolgere la loro attenzione alla nuova tecnologia.