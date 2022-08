Vivo ha brevettato un modello di smartphone davvero unico: uno telefono con un drone con fotocamera staccabile: una storia che è diventata virale su Internet.

La fotocamera può essere scollegata dal telefono cellulare, dopodiché può volare in aria grazie a quattro eliche integrate. È un concetto interessante, in teoria ti consentirebbe di scattare foto da angolazioni diverse, consentendo prospettive completamente nuove e scatti creativi.

Questo pensiero affascinante ha spinto il designer industriale Sarang Sheth, caporedattore di Yanko Design, a dare vita a questo esclusivo smartphone Vivo in una visualizzazione 3D.

Il drone con fotocamera per smartphone brevettato da Vivo è dotato di almeno due fotocamere: una nella parte anteriore e una nella parte superiore. Facoltativamente, è possibile aggiungere una terza e una quarta telecamera. Ad esempio, in molti casi una fotocamera rivolta verso il basso sembra più comoda di una puntata verso l’alto.

Oltre alle telecamere, sono installate anche quattro eliche e tre sensori di prossimità a infrarossi. I sensori devono garantire che il drone della fotocamera non voli contro gli oggetti. La fotocamera sarà inoltre dotata di una propria batteria. Probabilmente verrà caricato contemporaneamente allo smartphone. Il funzionamento del drone avverrà direttamente tramite lo schermo dello smartphone.

Per adesso è solo un render

Nei rendering 3D progettati da Sarang, è chiaramente visibile che il drone della fotocamera non può essere più grande di 5×5 cm altrimenti non si adatterebbe alla parte superiore dello smartphone, dove normalmente si troverebbe la fotocamera pop-up. Inoltre, deve essere un drone molto piatto. Dopotutto, uno smartphone ha uno spessore inferiore a 1 cm.

Poiché la telecamera volante deve essere sia leggera che piccola, la distanza di volo sarà probabilmente limitata. Tuttavia, nella documentazione mancano dettagli su questo. Un mini drone può avere diversi vantaggi. Ad esempio, un drone così piccolo sarà molto più facile da portare durante le vacanze o in una giornata all’aperto.

Gli attuali droni sono tutti almeno due volte più grandi e pesanti. Il design leggero e sottile può rappresentare un serio problema se si considera il vento. Ovviamente Vivo ha progettato il proprio esclusivo sistema di stabilizzazione gimbal, tuttavia ci sono buone probabilità che un mini drone del genere abbia difficoltà a scattare foto nitide. Inoltre, un dispositivo così piccolo è piuttosto fragile, aumenta il rischio di danni e incidenti.

Naturalmente è solo un prototipo, quindi c’è la possibilità che Vivo non commercializzi questo prodotto.

Inoltre, bisogna capire quale sarà il target per uno smartphone del genere. È sicuramente un gadget divertente, ma non si sa se sarà utilizzato da tutti. Anche le normative sui droni stanno diventando più severe. Per non parlare delle sfide tecniche che derivano da un drone con fotocamera così piccolo e leggero.