Terrore su un volo decollato da Paphos e diretto a Manchester. Ubriaco, o forse sotto l’effetto di droghe, un uomo ha creato il panico quando ha iniziato a minacciare i passeggeri e l’equipaggio di aprire la porta di emergenza.

I presenti hanno dovuto impedirgli di agire prima dell’intervento dell’equipaggio. L’aereo è stato poi dirottato a Zagabria per motivi di sicurezza.

Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, i passeggeri, spaventati, hanno detto di aver visto l’uomo assumere una sostanza simile alla cocaina, e poi pregare per terra, prima di minacciare i presenti. Una donna, Kirsty, in viaggio con il marito ed i suoi due figli, ha descritto quella che è accaduta come l’esperienza più spaventosa della sua vita.

Una situazione assurda

“Ha minacciato me e i miei figli e ci ha detto che ci saremmo incontrati in paradiso“. Non appena si è accucciato per terra a pregare, ho gridato aiuto. “L’unica risposta che ho ricevuto è stata da mio marito che ha preso in mano le redini per proteggere tutti sul volo“, ha detto al tabloid.

Un altro passeggero, James Rawcliffe, 38 anni, era seduto nella parte anteriore dell’aereo con sua moglie e sua figlia quando ha sentito forti rumori provenire dalla parte posteriore dell’aereo: “C’erano molte persone che si sono avvicinate al ragazzo e hanno cercato di calmarlo , anche un poliziotto fuori servizio.”

Mentre si inginocchiava, il giovane ha detto: “Ci vediamo in cielo” prima di andare verso la porta per cercare di aprirla, ma tre passeggeri gli sono saltati addosso. C’erano urla, pianti e panico.