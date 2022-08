TikTok: inquietante scoperta sul nuovo effetto in trend che prevede il futuro

Attenti al nuovo effetto, non per via della sua pericolosità di certo (come accadde in passato) ma perché potrebbe segnare per sempre l’inizio della svolta per l’intelligenza artificiale, e tutto grazie a TikTok. Cosa si nasconde dietro “all’ennesimo filtro” da utilizzare ora che è in trend per poi lasciarlo nel dimenticatoio una volta uscito dalle mode? Sicuramente molto più di quello che pensiate.

TikTok: come funziona il filtro del momento?

Avete presente il filtro che da alcuni giorni circola su TikTok e al quale potete chiedere di predire il vostro futuro semplicemente scrivendolo sullo spazio dedicato? Ecco, in realtà si tratta di un generatore di immagini che si basa sull’intelligenza artificiale (Ai), la quale segue la scia dei vari Dall-E 2 o Imagen di Google. E a dirla tutta, non sarebbe neppure quello il suo scopo.

Il nome di tale filtro è AI greenscreen/Schermo verde AI e basta inserire una descrizione di testo per ottenere un’immagine che può essere poi utilizzata come sfondo da aggiungere dietro ad un video. TikTok solitamente mette immagini come “Astronauta nello spazio”, “Snorkeling nell’oceano violetto” o “Villaggio perso nelle montagne”. Gli utenti di TikTok però prediligono frasi tipo “il futuro con..” “io e…” “il giorno della mia morte” e via dicendo.

Tanto, in ogni caso, i risultati sono perlopiù astratti (anche se non proprio dettagliati, l’immagine è più o meno deducibile). E per fortuna, oseremmo dire, visto che tra le tante frasi scelte sono presenti anche quelle che alludono alla pornografia, alle quali TikTok risponde allo stesso modo per via delle linee guida dell’app.