L’emittente sportiva online DAZN è in trattative con la rivale Sky di Comcast Corp. su una partnership di distribuzione per il campionato di calcio italiano di Serie A, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

DAZN, che l’anno scorso ha vinto un accordo del valore di 2,5 miliardi di euro per diventare l’emittente nazionale esclusiva della Serie A, ora prevede di condividere i diritti di trasmissione con Sky Italia. Un accordo finale non è stato raggiunto anche se potrebbe essere annunciato in queste settimane, secondo quanto riferito da fonti esterne. I termini finanziari non sono ancora stati discussi.

Previsto il ritorno di Sky ?

Prima che DAZN vincesse l’asta dei diritti della Serie A per l’Italia nel 2021, Sky è stata la principale emittente nazionale per il calcio italiano per circa due decenni.

Il possibile accordo fa parte di una proposta rinegoziata che coinvolge anche Telecom Italia SpA, hanno detto le persone. All’inizio del 2021, sotto la guida dell’allora amministratore delegato Luigi Gubitosi, Telecom Italia ha raggiunto un accordo con DAZN per fornire supporto distributivo e tecnologico oltre a un finanziamento di circa 1 miliardo di euro per trasmettere le tre stagioni di Serie A.

L’operazione non ha raggiunto gli obiettivi fissati da Telecom Italia e il gestore telefonico ha dovuto bloccare 548 milioni di euro di accantonamenti.

Il cda di Telecom Italia potrebbe approvare il nuovo accordo con DAZN in una riunione del consiglio di mercoledì, hanno aggiunto. L’operatore telefonico segnalerà i guadagni lo stesso giorno.

I rappresentanti di DAZN e Sky Italia non erano disponibili dopo il normale orario di lavoro. Un portavoce di Telecom Italia ha rifiutato di commentare.