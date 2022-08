Le auto di Formula 1 non sono destinate alla circolazione su strade pubbliche e sono ammesse solo su piste e circuiti chiusi. Tuttavia, un video è emerso online in cui un pilota è stato avvistato alla guida di un’auto di F1 in autostrada. L’episodio è avvenuto nella Repubblica Ceca.

Tuttavia, secondo quanto riportato dai media, l’autista è riuscito a sfuggire alle accuse a causa del casco che indossava.

Secondo quanto riportato, il video della vecchia Ferrari, diventata virale, è stato filmato mentre sfrecciava lungo l’autostrada a due corsie. L’autostrada D4 parte da Praga, nella Repubblica Ceca, fino al confine con la Germania. L’auto Ferrari di F1 aveva una vecchia livrea con il numero sette scritto sulle piastre terminali dell’ala posteriore e i loghi degli sponsor di Formula 1 Marlboro, Acer e Vodafone.

Non è la prima volta che appare

Secondo un rapporto di autoeveolution.com, la stessa vettura di F1 è apparsa per la prima volta sull’autostrada D4 nel settembre 2019. Il rapporto afferma che la polizia è stata in grado di rintracciare il sospetto ma, a causa del suo casco, la sua identità non era ben visibile. Il rapporto afferma anche che l’autista ha negato le accuse a causa delle quali è stato in grado di sfuggire a una possibile multa di circa $ 421 e a un anno di squalifica, dato che il casco e la tuta nascondevano la sua identità.

Secondo un rapporto di motor1.com, l’auto sembra essere un tributo a una Ferrari F2004, utilizzata dall’ex superstar della F1 Michael Schumacher durante la stagione di Formula 1 2004. Secondo il rapporto, il numero 7 è un probabile omaggio ai sette titoli mondiali di Schumacher: l’ultimo è stato ottenuto nel 2004 utilizzando la F2004. Nessun pilota Ferrari di Formula 1 è stato assegnato con il numero 7 dal 1990 al 2009.