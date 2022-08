Il mese di agosto è stato particolarmente ricco di numerose novità e nuovi titoli per Netflix. Sulla piattaforma di streaming, infatti, in questo mese abbiamo visto arrivare disponibili nuovi film come Persuasione con Dakota Johnson e nuove serie tv come Non ho mai 3. Ora, però, Netflix si appresta a portare altrettanti contenuti a settembre 2022. Scopriamo qui di seguito alcuni di questi titoli in arrivo.

Netflix si sta preparando a portare tanti nuovi titoli sulla piattaforma a settembre 2022

Il colosso dello streaming Netflix si appresta a portare sulla propria piattaforma numerosi nuovi titoli a settembre 2022. Come già accennato, ad agosto abbiamo già avuto modo di vedere arrivare film e serie TV molto attese, come ad esempio la terza stagione della serie tv Non ho mai ma a quanto pare il prossimo mese non sarà da meno. In particolare, sono in arrivo titoli di un certo spessore, come ad esempio la seconda stagione di The Winx Saga e la serie tv Cobra Kai 5. Vediamo qui di seguito alcuni dei nuovi contenuti che arriveranno a settembre 2022.

Film in arrivo su Netflix a settembre 2022

• LOVE IN THE VILLA. INNAMORARSI A VERONA

• IL FESTIVAL DEI CANTASTORIE

• UNTOLD: LA REGATA DEL SECOLO

• END OF THE ROAD

• LA CASA TRA LE ONDE

• DO REVENGE

• ATHENA

• BLONDE

• ENTERGALACTIC

• RAINBOW

Serie Tv e reality in arrivo su Netflix a settembre 2022

• OFF THE HOOK

• SKAM ITALIA

• IL DIAVOLO IN OHIO

• DATED AND RELATED

• NON SEI NIENTE DI SPECIALE

• NARCOSANTOS

• COBRA KAI S5

• FATE: THE WINX SAGA S2

• WANNA

• SNABBA CASH