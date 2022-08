Oltre a iOS 15.6.1, Apple ha rilasciato macOS Monterey 12.5.1. Affronta due falle di sicurezza critiche che sono state attivamente sfruttate. Mentre Apple prepara macOS 13 Ventura, questo potrebbe essere uno dei più recenti cambiamenti di Monterey.

La build attuale è 21G83. Secondo le note di rilascio di Apple, ‘questo aggiornamento è consigliato a tutti gli utenti e migliora la sicurezza di macOS’. Secondo Apple, macOS Monterey 12.5.1 risolve due vulnerabilità critiche che interessano il kernel e il WebKit. Un programma con privilegi del kernel potrebbe essere in grado di eseguire codice arbitrario ed Apple è a conoscenza di un rapporto secondo cui questa vulnerabilità è stata attivamente sfruttata.

macOS Monterey risolve anche diversi bug

Invece, l’elaborazione dannosa di contenuti Web può comportare l’esecuzione di codice non autorizzato. Oltre a questo, l’aggiornamento più recente di macOS Monterey è stato 12.5. A differenza delle precedenti versioni principali di macOS, macOS 12.5 ha introdotto due nuove funzionalità: l’app TV ora ha la possibilità di riavviare una partita sportiva dal vivo già in corso, nonché di mettere in pausa, riavvolgere e avanzare rapidamente. Risolve anche un bug di Safari che causava il ripristino di una scheda alla pagina precedente.

macOS Monterey 12.5 ha anche risolto un problema scoperto in Apple Books, come riportato in precedenza da 9to5Mac. L’attenzione della gente è concentrata su questi nuovi sistemi operativi, la cui consegna è prevista per il prossimo autunno e sono disponibili anche per i beta tester pubblici, poiché Apple è nel bel mezzo del beta test di iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura, watchOS 9 e tvOS 16.

Apple sta incorporando funzionalità di continuità su queste nuove piattaforme. iOS 16 ha una nuova schermata di blocco, iPadOS 16 e macOS Ventura aggiungono funzionalità multitasking aggiuntive, watchOS 9 rinnova i quadranti, mentre tvOS 16 è stato quasi completamente ignorato da Apple.