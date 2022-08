Alla conferenza annuale degli sviluppatori che si è svolta l’11 maggio 2022, Google ha annunciato ufficialmente il Pixel Tablet. D’altra parte, le informazioni riguardanti l’imminente tablet sono ancora alquanto scarse. Siamo consapevoli che potrebbe essere rilasciato nell’anno 2023 e che verrà fornito con un chip Tensor. Oggi, alcuni dettagli in più relativi al tablet sono stati scoperti su Internet. È possibile che Google lancerà il suo prossimo tablet Pixel con una versione a 64 bit di Android 13.

Un recente tweet inviato da Mishaal Rahman suggerisce che Google sta attualmente testando build a 64 bit di Android 13 su un dispositivo noto come ‘Tangor’. Si dice che Tangor sia il nome in codice del tablet Pixel. L’utilizzo della RAM diminuirà senza dubbio a causa della mancanza di capacità a 32 bit; tuttavia, ciò indica anche che il tablet non sarà più in grado di eseguire programmi che richiedono 32 bit di memoria. A causa della regola di Google per il 2019 secondo cui tutte le app nel Play Store supportano 64 bit, questo non dovrebbe essere un grosso problema.

Google, il tablet in questione ha nome in codice ‘Tangor’

Per rinfrescarti la memoria, già nel 2017 Apple aveva passato iOS a un’architettura che supportava solo 64 bit. Se Google deciderà di vendere il Pixel Tablet con una versione di Android 13 disponibile solo a 64 bit, sarà tra i primi dispositivi Android a farlo.

Come notato in precedenza, il lancio del tablet Google Pixel non dovrebbe avvenire prima del 2023. Possiamo anticipare che sarà alimentato dal chipset Tensor 2 o 3 perché manca ancora circa un anno al debutto del prodotto. È molto probabile che venga spedito preinstallato con la versione più recente di Android. È anche possibile che abbia il supporto per lo stilo. Inoltre, si vocifera che il Pixel Tablet di Google non avrà la capacità di registrare video con risoluzione 4K. Anche un numero significativo delle funzioni fotografiche e cinematografiche offerte dalla serie Pixel 6 non sarebbero da essa supportate.