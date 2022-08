Spendere poco con Euronics è davvero possibile, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di accedere a prodotti decisamente più economici del momento, con i quali riuscire a godere ugualmente di prestazioni da top di gamma.

Il volantino presenta tuttavia delle importanti limitazioni, in quanto, come al solito, è attivo solo ed esclusivamente presso specifici punti vendita in Italia, i quali comunque richiedono l’accesso diretto, data l’impossibilità di fruire delle medesime promozioni tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa.

Ricevete gratis sul vostro smartphone i codici sconto Amazon, e scoprite i prezzi più bassi, con il nostro canale Telegram dedicato. Premete qui per iscrivervi subito.

Euronics: quali sono gli sconti da non perdere

Nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Bruno, è stata attivata la campagna promozionale intitolata ButtaFuori, con all’interno una serie di importanti riduzioni al 60%.

I modelli di smartphone in promozione sono davvero tantissimi e svariati, sono difatti disponibili Galaxy A13 a 179 euro, ma anche Galaxy A52s a 329 euro, Galaxy A33 a 299 euro, Oppo Find X5 Lite a 449 euro, Oppo A94 a 329 euro, Oppo A16 a 139 euro, Oppo Reno8 Lite a 349 euro, Xiaomi 11T Pro a 429 euro, Motorola Moto G52 a 229 euro, Wiko Y52 a 69 euro, TCL 30+ a 189 euro e similari.

Per salire poi verso i top di gamma, come Galaxy S22 a 749 euro, oppure Xiaomi 12 a 699 euro, Motorola Edge 30 e 30 Pro ed altri ancora.

Tutti questi prodotti sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, già raccontate in precedenza, che prevedono garanzia di 24 mesi e no brand.