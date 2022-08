Esselunga riesce ancora una volta a stringere il cerchio e proporre una campagna promozionale di tutto rispetto, con la quale indurre i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, inclusi gli smartphone di ultima generazione.

Il volantino, che troverete ampiamente descritto nel nostro articolo, è da considerarsi valido solamente presso i negozi fisici sparsi per il territorio, in quanto è importante ricordare che gli acquisti non possono essere completati altrove in Italia, o direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda.

Le offerte Amazon in diretta e tutti i codici sconto, sono gratis in esclusiva sul nostro canale Telegram, correte ad iscrivervi qui.

Esselunga: quali sono i prezzi più bassi del momento

Nuova offerta tech da Esselunga, il segmento della tecnologia di riferimento non cambia, infatti resta focalizzata sul mondo degli smartphone, proponendo una soluzione decisamente economica, pur mantenendo comunque elevate le prestazioni generali.

In questi giorni è possibile difatti acquistare lo Xiaomi Mi 11 Lite, il cui prezzo si aggira sui 339 euro, per la variante 5G con 128GB di memoria interna. Il prodotto presenta specifiche tecniche di ottimo livello, tra cui ad esempio troviamo display 6,55 AMOLED, processore octa-core con 8GB di RAM, tripla fotocamera posteriore da 64 megapixel, batteria da 4250mAh, e sistema operativo Android 11.

Il dispositivo presenta le normali condizioni di vendita, ovvero è commercializzato con la solita garanzia di 24 mesi, la quale copre ogni singolo difetto di fabbrica, nonché comunque la variante no brand. Ricordiamo infatti che gli aggiornamenti, in questo caso almeno, vengono rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico.