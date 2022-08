Una campagna promozionale di tutto rispetto attende gli utenti nei vari negozi Conad sparsi per il territorio nazionale, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, e sono perfetti per spingere i consumatori ad acquistare prodotti di vario genere, riuscendo nel contempo a risparmiare moltissimo.

Il volantino, come al solito del resto, risulta essere attivo solamente nei negozi fisici, ciò sta a significare che gli acquisti non possono essere completati altrove o direttamente online sul sito ufficiale di Conad. I prezzi sono comprensivi della solita garanzia di 24 mesi, la quale va a coprire ogni singolo difetto di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti stessi.

Conad: volantino con tantissime offerte e prezzi bassi

La tecnologia da Conad costa pochissimo, proprio in questi giorni gli utenti hanno la possibilità di accedere ad una serie di offerte molto speciali, con prezzi anche inferiori ai 4 euro. In questo caso, lo ricordiamo del resto, il prodotto in questione non è altro che legato ad un pacco di pile stilo AA o AAA (in confezione da 10 unità), in vendita a non più di 3,99 euro.

Volendo invece godere di un prodotto più costoso, potrebbe essere arrivato il momento di acquistare le batterie per auto ExtraPower, la variante da 45Ah, la più economica, ha un costo di soli 39 euro. Salendo di capienza e capacità, ecco arrivare la più costosa del set, il cui prezzo si aggira sui 74 euro, avendo invece 80Ah.