YouTube sta ora testando una nuova funzionalità per gli utenti Android che rimuoverà la scheda “Esplora” e la sostituirà con un cassetto di navigazione nuovo di zecca. Questa funzione fa parte del test. La nuova policy è stata introdotta con un messaggio realizzato dall’account ufficiale di Google News sulla piattaforma di messaggistica Telegram.

“In passato, c’era un pulsante con l’etichetta “Esplora” che si poteva trovare davanti al carosello dei filtri nella parte superiore della home page. Facendo clic su questo pulsante si accedeva a una nuova pagina. Una parte del post afferma , “In questo momento è stato sostituito da un pulsante che farà apparire un pannello di navigazione laterale.”

YouTube sta aggiungendo nuove funzionalità

Come appena discusso, la funzionalità appena implementata avvierà l’apertura di un pannello laterale che conterrà le seguenti categorie: Popolari, Musica, Film, Live, Giochi e Sport. YouTube sta lavorando per rimuovere completamente la scheda “Esplora” al fine di migliorare l’esperienza dell’utente, nonché per rendere più semplice e veloce per gli spettatori la scoperta di contenuti nuovi e affascinanti.

Puoi anche visualizzare questa nuovissima barra laterale utilizzando un gesto che prevede lo scorrimento dal lato sinistro dello schermo. Solo la scheda Home fornisce l’accesso alla nuova barra laterale e, al momento, è disponibile solo su smartphone basati su Android.

Sui telefoni Android, l’app YouTube è una delle più popolari e viene utilizzata abbastanza frequentemente. Abbiamo scoperto all’inizio di questo mese che YouTube sta lavorando a una funzione pinch-to-zoom per gli utenti Android (e puoi provarla tu stesso sulla pagina degli esperimenti di YouTube) e il mese precedente un’altra nuova funzionalità ha fatto notizia: la possibilità di girare qualsiasi video in cortometraggi.