Qualche settimana fa l’operatore telefonico Vodafone aveva proposto ad alcuni suoi ex clienti di tornare attivando l’offerta Vodafone Silver. In questi ultimi giorni, però, l’operatore ha deciso di proporre agli ex clienti un’altra offerta tramite una nuova campagna SMS, ovvero l’offerta Vodafone Bronze.

Vodafone Bronze disponibile per alcuni ex clienti con 50 GB a 7 euro al mese

Vodafone Bronze è una delle offerte più convenienti dell’operatore e, come già accennato, in questi giorni sarà attivabile da alcuni ex clienti ad un prezzo molto interessante. In particolare, l’offerta avrà infatti un costo di soli 7 euro al mese.

Nello specifico, attivando l’offerta in questione si avranno a disposizione 50 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di 7 euro al mese. Come già detto, l’operatore telefonico rosso sta proponendo l’attivazione di questa offerta ad alcuni ex clienti tramite una campagna SMS. Ecco qui di seguito l’esempio del messaggio inviato da Vodafone.

“Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo su voda.it/wdb10. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/wdb10 entro il 18/08”.

Oltre a Vodafone Bronze, qualche settimana fa l’operatore telefonico aveva proposto sempre ad alcuni suoi ex clienti l’attivazione dell’offerta Vodafone Silver. Quest’ultima si differenza dalla Bronze principalmente per la maggiore quantità di traffico dati per navigare che qui è di ben 100 GB.