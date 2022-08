Tanti sono i prodotti alimentari ritirati dal mercato, per i più svariati motivi, si va dalla presenza di batteri, ad una serie di possibili conseguenze nell’uomo, che spingono le aziende a richiamarli giustamente all’ovile.

Dopo avervi ampiamente raccontato delle vicende relative a Ferrero e alla Fonte Guizza, oggi è il turno di un paio di prodotti praticamente mai visti in questo ambito. Prima di tutto parliamo dei Cornetti Lizzi e Gluit, entrambi alla nocciola, a causa della presenza al loro interno di un allergene non dichiarato. Il produttore è Celiaco.M SRL, con produzione presso C.DA Selva SNC – 86025 Ripalimosani (CB). Se interessati, ricordiamo che sono stati ritirati per la presenza di crema alla nocciola con al suo interno il latte.

Prodotti ritirati: gli altri alimenti

L’altro alimento di cui vi vogliamo parlare riguarda i wurstel di puro suino di Conad, ritirati dal mercati a causa della possibile presenza al suo interno di frammenti di plastica. Il lotto coinvolto è IT 328L CE, prodotto dai Grandi Salumifici Italiani SPA, con sede a Chiusa (BZ) in via Coste 49, la cui scadenza è fissata al 20/10/2022.

Nell’eventualità in cui siate in possesso di una delle suddette confezioni, ricordiamo che dovrete riconsegnarle direttamente al punto vendita in cui è stato completato l’acquisto, il quale provvederà a raccogliere tutto il lotto, per poi spedirlo direttamente al produttore. In cambio verrà emesso un buono da utilizzare sempre presso il medesimo supermercato per altri acquisti, si consiglia di non consumare i prodotti richiamati dalle azienda, onde evitare spiacevoli problemi.