Prelievi stop: il bancomat non serve più dopo la nuova legge obbligatoria

Come qualcuno discuteva diverso tempo fa, l’Italia sembra essere il paese meno avvezzo ai pagamenti elettronici. Purtroppo la moneta contante riveste ancora un grande interesse all’interno della mentalità degli italiani, i quali sono quindi legatissimi al bancomat e ai prelievi.

Ora però, più precisamente dallo scorso 30 giugno, non è più possibile per i commercianti evitare i pagamenti elettronici. Secondo quanto riportato infatti, coloro che non esibiranno la possibilità di pagare con il POS, saranno costretti ad una sanzione amministrativa. Quest’ultima sarà pari a 30 € più una maggiorazione del 4% della transazione sostenuta dai clienti.

Adesso quindi non ci sarà più bisogno di portare per forza con sé dei soldi contanti o di recarsi al bancomat prima di andare a mangiare un panino al volo.

POS obbligatorio per tutti gli esercenti altrimenti multa: bancomat e prelievi non sono più necessari

Si tratta anche di una grande stangata a tutti coloro che spesso incassano soldi in nero senza rilasciare alcun documento fiscale per il cliente che paga.

Queste le parole da parte di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori: “Dal 30 giugno vigileremo per la corretta applicazione dell’obbligo di accettare i pagamenti elettronici tramite Pos, siamo pronti a segnalare i trasgressori“.

“Consigliamo ai consumatori di raccogliere le prove del rifiuto fotografando cartelli esposti o filmando il rifiuto alla cassa. A quel punto potremo fare una segnalazione circostanziata (con orario e indirizzo esatto del punto vendita) alla Guardia di Finanza o anche soltanto alla polizia locale. E poi, davanti al commerciante scorretto, suggeriamo anche di scrivere una bella recensione per far capire a tutti che ormai il Pos è davvero obbligatorio“.