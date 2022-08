Lidl fa sognare letteralmente i consumatori italiani che da tempo speravano di riuscire a risparmiare al massimo non solo sull’acquisto dei beni di prima necessità, ma anche la tecnologia vera e propria.

Il volantino attuale, infatti, promuove prezzi decisamente inferiori alle aspettative, con accessibilità garantita in ogni negozio in Italia, senza però estendere le disponibilità anche al sito ufficiale o da altre parti sul territorio nazionale. Tutti i prodotti sono commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale andrà a coprire tutti i difetti di fabbrica, non i danni accidentali.

Per le offerte Amazon, e per averle in diretta sul vostro smartphone, ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale.

Lidl: che bella sorpresa, ecco tutti i migliori sconti

Lidl brilla con una campagna promozionale di tutto rispetto, la perfetta occasione per gli utenti per riuscire a spendere poco o niente, riuscendo ugualmente a risparmiare il più possibile. Il prodotto di tecnologia dal prezzo più basso del momento, non poteva che essere l’ottimo frustino montalatte, in vendita ad un prezzo non superiore ai 6,99 euro.

Salendo di prezzo finale, ecco arrivare la bellissima friggitrice ad aria, in vendita a non più di 99 euro, con una capienza di circa 20 litri, per passare poi sul mini congelatore da 33 litri, disponibile a 149 euro, oppure anche la macchina sottovuoto da 29 euro.

Tutti questi prodotti sono acquistabili da Lidl, nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale, con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi. Ciò sta a significare che l’acquisto prevede anche la riparazione o sostituzione gratuita per ogni difetto di fabbrica.