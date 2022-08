Iliad può essere considerato a giusta ragione il provider più vantaggioso in Italia anche nel corso di questo mese di agosto. Gli abbonati che decidono di attivare una SIM con l’operatore francese si troveranno un piano con consumi quasi illimitati con i costi più competitivi del mercato.

Ad agosto la migliore iniziativa di Iliad torna ad essere la Giga 150. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile pagheranno un costo mensile pari a 9,99 euro ogni trenta giorni e riceveranno consumi illimitati per telefonate e SMS con 150 Giga per navigare in internet.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

La Giga 150 oltre ai costi competitivi e alle soglie di consumo prevede però alcune rinunce da parte degli abbonati. A differenza di altri operatori, infatti, Iliad agisce in maniera differente. Anche nelle prossime settimane, ad esempio, tutti gli abbonati dovranno rinunciare all’utilizzo di un’app ufficiale.

Al netto di un successo oramai più che conclamato sul suolo nazionale, Iliad in Italia ancora non ha sviluppato un’app nativa da rilasciare sia su iPhone che su Android. Per la gestione del profilo, quindi, gli utenti non possono affidarsi ad un’app ufficiale ma devono necessariamente utilizzare le pagine della propria area personale sul sito ufficiale del provider.

La mancanza dell’app ufficiale è sicuramente un fattore negativo per gli abbonati di Iliad, specialmente per coloro che hanno uno smartphone Android. Da alcune settimane, infatti, proprio sui canali del Google Play Store di Android sono eliminate anche tutte le app parallele che garantivano la gestione del profilo tariffario su smartphone.