Gli scienziati sono riusciti a trovare nel grafene una fonte infinita di energia, ed alcuni hanno già dato un nome a questa scoperta chiamandola “il motore eterno“.

I ricercatori dell’Università dell’Arkansas hanno scoperto che attualmente questo fenomeno si verifica solo a temperatura ambiente. Dopo gli esperimenti, è stato possibile ottenere una sorta di movimento dovuto dall’innalzamento delle temperature, che è stato convertito successivamente in elettricità. La tensione è bassa, ma alcune parti elettriche non la richiedono. È anche noto che nel tempo il grafene sarà in grado di sostituire il silicio nella produzione di processori e potrà essere utilizzato anche nelle batterie.

Una scoperta rivoluzionaria

Nonostante il grafene sia noto all’umanità da oltre mezzo secolo, le sue caratteristiche hanno iniziato a essere prese sul serio solo nel 2005, quando è stato possibile sintetizzarlo in laboratorio. Successivamente, 5 anni dopo, gli scienziati sono riusciti a creare un foglio di un metro di grafene, che consente di utilizzare il materiale per scopi industriali. Ora è noto che gli esperti dell’Università dell’Arkansas sono stati in grado di andare ancora oltre nella loro ricerca.

Dopo la pubblicazione dei risultati di questo studio, la probabilità di tali processori è diventata molto più alta. Poiché i processori richiedono un’alimentazione costante, è probabile che il grafene sarà in grado di farlo in quantità quasi illimitate a basse tensioni, il che farà un’altra rivoluzione nel mercato della tecnologia informatica. È probabile che il grafene venga utilizzato anche nella produzione di sensori e altri piccoli dispositivi non molto dipendenti dall’energia, poiché lo schema consente di alimentare al meglio dispositivi di questo tipo.