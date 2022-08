DAZN è andata nel caos, la prima giornata del nuovo campionato di serie A è stata un incubo per milioni di utenti in tutta Italia, tanto da impedire l’accesso alla piattaforma, ed impedire la visione delle partite agli appassionati.

I disservizi hanno avuto inizio con le partite della domenica pomeriggio (quelle delle 18.30, per intenderci), momento nel quale in tantissimi hanno avuto delle difficoltà ad accedere alla piattaforma, sia dal web che tramite l’applicazione ufficiale. Inserendo le proprie credenziali, infatti, il sistema continuava a restituire un messaggio di errore, impedendo l’accesso, e la conseguente visione.

Posta sotto accusa dalle istituzioni, DAZN ha cercato di correre ai ripari con una soluzione alternativa, la quale consisteva nel fornire un link alternativo, attivo solamente per la partita di Verona-Napoli, nel caso si fossero riscontrati ancora problemi.

DAZN: le scuse ed i rimborsi

DAZN si è scusata del disagio causato agli utenti, e la stessa AGCOM ha incalzato l’azienda nel “provvedere celermente ad erogare gli indennizzi previsti dall’ultima delibera“. Ovviamente la richiesta è stata accettata, ma per il momento è disponibile solamente un modulo PDF da far pervenire a DAZN, nel quale si specificano le cause che portano l’utente a richiedere il rimborso, corrispondente al 25% dell’abbonamento mensile.

Al momento in cui vi scriviamo è stato richiesto lo snellimento delle pratiche per la richiesta di rimborso, vi aggiorneremo il prima possibile.