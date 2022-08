Unieuro si ritaglia un grandissimo spazio nel cuore di milioni di consumatori italiani, con il lancio di una campagna promozionale pressoché unica nel proprio genere, condita con prezzi bassissimi alla portata di tutti.

La soluzione, che troverete ampiamente descritta nel nostro articolo, non presenta vincoli o differenze territoriali particolari, ciò sta a significare che gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio, come anche sul sito ufficiale, ove sarà possibile fruire della solita spedizione gratuita presso il domicilio (solo per ordini superiori ai 49 euro).

Unieuro: che sorpresa, solo oggi sono disponibili questi sconti

Con il volantino di casa Unieuro, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale molto tosta, ed arricchita con prezzi decisamente più bassi del normale, anche parlando di smartphone di fascia alta. Questo è il caso, ad esempio, di Samsung Galaxy S22, un prodotto top di gamma assoluto, il cui prezzo è sceso nel periodo a soli 769 euro, per la variante da 128GB di memoria interna.

Coloro che invece vorranno approfittare di un prodotto Apple, potranno affidarsi all’iPhone 11, il cui prezzo nel periodo è sceso a soli 549 euro, cifra di tutto rispetto in confronto alla qualità del prodotto stesso.

Il volantino ovviamente non termina qui, sono disponibili tantissimi altri sconti molto interessanti da far perdere letteralmente la testa ai consumatori, se interessati ed incuriositi, consigliamo di collegarsi quanto prima al sito ufficiale, dove si troveranno tutte le informazioni del caso.