Soltanto pochi giorni fa Samsung ha rilasciato i suoi ultimi smartphone pieghevoli: il Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. Entrambi i dispositivi appaiono interessanti e non deludono le aspettative degli utenti, ormai soliti attribuire un posto d’eccellenza al colosso sudcoreano nel settore degli smartphone con display flessibile. Xiaomi potrebbe presto rivelarsi un rivale degno di nota con il suo Mix Fold 2 ma quanto recentemente riportato dal leaker Ice Universe fa nascere alcuni dubbi.

Gli smartphone pieghevoli Samsung del futuro sono apparsi in un video condiviso in rete da una fonte particolarmente attendibile. Stando a quanto emerso, l’azienda potrebbe avere grandi piani tramite i quali nessuna azienda potrà facilmente affermarsi nel campo.

Samsung Galaxy Z: in futuro nuovi pieghevoli spiazzeranno la concorrenza!

Secondo quanto affermato dal leaker Ice universe, entro i prossimi anni Samsung rilascerà almeno tre nuovi dispositivi con display flessibile. Il video condiviso su Twitter dalla fonte mostra, infatti, uno smartphone in grado di piegarsi tre volte: due verso l’interno e una verso l’esterno. Un secondo dispositivo appare poi dotato di un display scorrevole che permette di ampliare in maniera più che evidente le dimensioni complessive della superficie d’utilizzo. Un terzo dispositivo, invece, ricorda una console.

Samsung potrebbe essere a lavoro sui tre dispositivi appena citati ma non si hanno certezze a riguardo. Sappiamo, grazie ai brevetti emersi in passato, che l’azienda lavora da tempo su pannelli pieghevoli tramite i quali poter raggiungere risultati sorprendenti. Quindi, l’idea che possa procedere con la realizzazione di device innovativi e interessanti non è poi così improbabile.