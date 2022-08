I clienti di Google Pixel sono rimasti sorpresi ieri quando è stata rilasciata la versione stabile di Android 13. La build Android più recente non era prevista fino a ottobre o settembre. Tuttavia, non tutti gli utenti Pixel che avrebbero dovuto ricevere Android 13 hanno ricevuto il sistema operativo aggiornato. Per qualche motivo, Google ha inviato ad alcuni possessori di Pixel un aggiornamento ad Android 12 anziché ad Android 13.

Su Twitter, Ed Holloway-George (@Sp4ghettiCode) ha dichiarato: “Ho aggiornato la finestra ‘Aggiornamento di sistema’ sul mio Pixel 6 per un’ora… solo per ottenere un aggiornamento disponibile per Android 12”.

Pixel, i device stanno ricevendo Android 12 invece di Android 13

Lo stesso utente di Reddit ha anche pubblicato “Sono sollevato di sapere che non sono l’unico a aver commesso questo errore. Sono deluso dal fatto che Google sia così negligente con qualcosa del genere”. Un altro Redditor ha detto di aver comunque installato l’aggiornamento ed era Android 12. Altri affermano di aver ricevuto l’aggiornamento di Android 13 solo per scoprire che quando erano pronti per scaricarlo e installarlo, Android 12 era stato invece caricato. Alcuni sostengono che l’aggiornamento di Android 13 sia apparso dopo l’installazione di Android 12 anche se era già installato sul proprio telefono.

Vai su Impostazioni > Informazioni sul telefono e scorri verso il basso fino all’intestazione della versione Android per verificare la versione di Android su cui è in esecuzione il tuo Pixel. Il numero direttamente sotto il titolo è la versione di Android che stai utilizzando. La maggior parte dei Pixel coinvolti in questo errore sono dispositivi Pixel 6, mentre altri riscontrano questo problema con le versioni Pixel 4a e Pixel 5a.