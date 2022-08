In Giappone sono stati già messi in vendita degli occhiali che curano la miopia. Kubota sono i primi occhiali in grado di porre rimedio a una malattia che coinvolge una porzione particolarmente ampia della popolazione mondiale. Sarà sufficienti indossarli per un po’ di tempo durante le proprie giornate e il problema sarà risolto in breve, senza dover far ricorso ai classici occhiali o interventi chirurgici.

Kubota: gli occhiali che curano la miopia sono in vendita!

I nuovi occhiali in grado di curare la miopia sono stati già rilasciati ma, al momento, è possibile procedere con l’acquisto soltanto in Giappone. Probabilmente, in futuro il dispositivo arriverà anche in altri Paesi.

Il creatore Ryo Kubota, che da il nome agli occhiali, avrebbe sviluppato una particolare tecnologia che, facendo ricorso a delle luci a LED consentirebbe all’occhio di allenarsi al punto tale da risolvere la miopia.

Inizialmente il progetto prevede l’utilizzo di apparecchiature fisse, soltanto in seguito Kubota riuscì a realizzare dei dispositivi mobili il cui risultato finale è un paio di occhiali robusti, leggermente ingombranti ma a quanto pare efficienti.

Gli utenti affetti da miopia dovranno indossarli soltanto per un’ora al giorno per ottenere dei risultati equiparabili a quelli ottenuti da anni e anni di occhiali da vista e dagli ormai frequenti interventi chirurgici.

Il successo degli occhiali Kubota potrebbe essere straordinario ma una sola pecca sembra limitare la domanda da parte del pubblico: il costo. In questo momento, infatti, è possibile acquistare gli occhiali soltanto in Giappone a un prezzo di circa 5700,00 euro. La cifra non lascia indifferenti e induce gli utenti a riflettere prima di investire su un prodotto innovativo del quale si hanno ancora poche informazioni sull’efficacia.