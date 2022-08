Euronics non finisce mai di stupire, proprio in questi giorni ha lanciato una nuovissima campagna promozionale con la quale riuscire ad avere la meglio sulle dirette concorrenti del mercato nazionale.

Il volantino, che troverete ampiamente descritto nell’articolo, è attualmente disponibile in esclusiva assoluta solamente nei negozi fisici indicati, di proprietà di un socio nello specifico. Ciò sta a significare che gli acquisti, almeno al prezzo indicato, non potranno essere completati sul sito ufficiale.

Euronics: attenzione a queste nuove offerte assurde

Il volantino di Euronics riesce a far sognare gli utenti con una nuovissima campagna promozionale ricca di occasioni e di prezzi mai visti prima d’ora. I prodotti maggiormente interessanti partono, ad esempio, dalla fascia alta della telefonia mobile, con un Oppo Find X5 Pro, in vendita a soli 1149 euro, passando anche per Xiaomi 12, disponibile a 649 euro, oppure un bellissimo Oppo Find X5, il cui prezzo di listino non va oltre gli 849 euro.

Nel momento in cui si volesse cercare di spendere il meno possibile, il consiglio è di buttarsi a capofitto su Redmi Note 11 Pro, Oppo A96, Redmi 10C, Oppo Reno8 Lite, Oppo A16, Galaxy A22, Redmi 10 2022 e similari, tutti proposti ad un prezzo che non supera i 400 euro di spesa complessivi, sempre alle medesime condizioni di vendita.

Ricordiamo infatti essere commercializzati con garanzia di 24 mesi, e completamente no brand, a prescindere dalla fascia di prezzo e similari, o comunque dalle caratteristiche del prodotto stesso.