Esselunga fa sognare tutti i consumatori con il lancio di una specifica campagna promozionale in grado di spingere i clienti a spendere sempre meno su ogni acquisto effettuato, a prescindere dalla categoria merceologica.

Il volantino, che troverete ampiamente descritto nel nostro articolo, risulta essere disponibile in esclusiva assoluta nei negozi fisici in Italia, dovete infatti ricordare che i prodotti sono interamente distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand nel caso della telefonia mobile.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, avrete ogni giorno i codici sconto Amazon gratis e scoprirete anche le migliori offerte del momento.

Esselunga che sorpresa: le offerte migliori del momento

Solo oggi nei negozi Esselunga è possibile pensare di acquistare una serie di prodotti tech a prezzi praticamente mai visti prima d’ora, il volantino è infatti pronto per dire la sua nel mercato, data la possibilità di mettere le mani su Oppo A54s, un medio di gamma dalle ottime prestazioni, in vendita alla modica cifra di soli 169 euro.

Nel caso in cui non lo conosciate, ricordiamo trattarsi di un prodotto con display IPS LCD da 6,5 pollici di diagonale, una fotocamera principale da ben 50 megapixel, una batteria da 5000mAh, il must del prodotto, con la quale riuscire a godere di una autonomia ben superiore alle aspettative, per finire ovviamente con 128GB di memoria interna, perfetta per salvare tutti i dati necessari (ricordando comunque essere completamente espandibile).

Le offerte del volantino non finiscono qua, anche se comunque sono legate ad altre categorie merceologiche. Se volete scoprirle da vicino, non dovete fare altro che collegarvi al sito.