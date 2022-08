Il 29 agosto, AMD ospiterà un evento live streaming intitolato “insieme miglioriamo i PC”, durante il quale discuteranno i piani dell’azienda per il futuro dei processori Ryzen. Sono passati alcuni mesi da quando AMD ha iniziato a parlare di un grande gioco su questi chip Ryzen basati su Zen 4, quindi sarà bello ricevere finalmente alcuni dettagli aggiuntivi prima della loro prevista introduzione in autunno.

Secondo il brevissimo comunicato stampa diffuso oggi, l’amministratore delegato di AMD, la dott.ssa Lisa Su e una manciata di dirigenti del team ospiteranno un evento che “presenterà dettagli sull’ultima architettura ‘Zen 4‘ che alimenta i prossimi processori AMD Ryzen e la nuovissima piattaforma AM5 costruita attorno alle ultime tecnologie tra cui DDR5 e PCIe5, tutte progettate per guidare una nuova era di PC desktop ad alte prestazioni.”

AMD ospiterà un evento molto presto

Prevediamo che AM5, il primo aggiornamento della piattaforma socket e scheda madre di AMD in circa sei anni, fornirà una quantità significativa di informazioni. Notizie entusiasmanti per chiunque abbia in programma di costruire una nuovissima macchina da gioco AMD per se stesso durante le festività natalizie.

Rapporti recenti di prezzi contraddittori per quattro diverse CPU Ryzen 7000 indicano che potremmo aver bisogno di prepararci finanziariamente per il prossimo autunno. Si dice che il Ryzen 5 7600X, il meno costoso del gruppo, abbia un prezzo di circa 339 euro, mentre si dice che il Ryzen 9 5950, la CPU più potente, abbia un prezzo al dettaglio di circa 900 euro.

Il prossimo autunno dovrebbe essere un periodo entusiasmante per la prossima generazione di unità di elaborazione centrale (CPU). Sia AMD che Intel stanno rilasciando nuove generazioni di processori notevolmente più potenti dei loro predecessori. Dato che abbiamo visto alcune grandi cifre dalle CPU Intel Raptor Lake, questa competizione tra famiglie di CPU concorrenti per il titolo di “CPU da gioco top” è diventata molto più competitiva.