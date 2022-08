WhatsApp: esistono 5 funzionalità nell'app e al di fuori che risultano segrete per molti

WhatsApp piano piano ha lanciato tante nuove funzioni durante gli anni, le quali si sono poi rivelate una delle maggiori attrazioni. Sono arrivate infatti tantissime novità proprio in questo periodo, con l’applicazione che ha dato molta importanza soprattutto alla sicurezza.

Tornando però quelle che sono le vere e proprie feature di WhatsApp, non possiamo non dire che si tratta di alcune tra le più esclusive tra le applicazioni di messaggistica istantanea. Molte di queste appartengono alla piattaforma in sé, mentre tante altre invece possono essere presa in considerazione grazie ad app di terze parti. Molti utenti però spesso dimenticano di avere a disposizione un arsenale del genere.

WhatsApp, ci sono 5 funzioni molto utili tra quelle base e tra quelle esterne alla piattaforma

Sono cambiate tanto le cose in WhatsApp, ma molte funzioni sono rimaste in veste di capisaldi dell’applicazione. Oggi si parla di ben 5 funzioni e trucchi sia interne che esterne all’app.

La prima funzione è quella della lista broadcast, grazie alla quale potrete inviare un solo messaggio ma a più persone e senza creare gruppi.

La seconda funzione offre la possibilità di cancellare i messaggi anche dopo averli inviati. Così potrete quindi evitare che un destinatario sbagliato legga il messaggio, ma ricordatevi di cancellarlo prima che questo possa leggere.

A seguire ecco poi What’s Tracker, applicazione che vi permette di conoscere movimenti di un utente, con una notifica che arriverà quando questo entrerà o uscirà da WhatsApp.

Ecco poi un’applicazione utile a recuperare i messaggi cancellati di cui abbiamo parlato poche righe più in su. Si tratta di WAMR, piattaforma che tiene conto delle notifiche e pertanto non si perde un messaggio.

Infine esiste Unseen, grazie alla quale potrete intercettare i messaggi all’esterno senza figurare dunque online e senza ultimo accesso.