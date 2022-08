Google sta ora organizzando un concorso per il wallpaper più bello e il vincitore riceverà un Pixel 6 gratuito. Tieni presente che questo concorso è pensato solo per diversi mercati. Per partecipare è necessario provenire da Australia, Canada (Quebec escluso), Giappone, Taiwan, Regno Unito o Stati Uniti.

Tutto ciò che devi fare è creare e inviare uno sfondo pensato per il Pixel 6. Lo sfondo deve incorporare la fotocamera frontale centrata. Google ha fornito un modello, in modo che tu sappia con cosa stai lavorando.

La società ha affermato quanto segue: “Ogni design di sfondo che utilizza il modello deve celebrare la fotocamera frontale sulla parte anteriore di Google Pixel 6 e nasconderla in bella vista (“Wallpaper Design”). Il design dello sfondo può includere il design originale o la fotografia originale, a condizione che il design dello sfondo sia conforme alle linee guida.”

L’azienda ha fornito un modello e stabilito alcune regole

Per quanto riguarda le “Linee guida“, Google ha evidenziato quattro punti. Prima di arrivare a quelli, tieni presente che questo sfondo può essere una fotografia dal vivo o un’illustrazione.

Ecco i quattro criteri stabiliti da Google per i partecipanti:

Incorporazione della fotocamera frontale Google Pixel 6 (30%);

Idoneità all’uso sulle schermate Home di Google Pixel 6 (ad esempio: lo sfondo tiene in considerazione le applicazioni o oscura la barra di stato di Google Pixel 6, la barra delle applicazioni, la data, l’ora e il meteo (20%);

Utilizzo del marchio (ad esempio: utilizzo dei colori di Google nel Wallpaper Design) (20%);

Uso complessivo dello spazio (20%)”.

Google afferma che seguire correttamente queste regole aumenterà le tue possibilità di vincere il Pixel 6. A proposito, riceverai anche una custodia realizzata da Google con il telefono se vinci.

Giusto per essere chiari, Google non distribuirà un Pixel 6 a un vincitore di ogni paese menzionato. C’è solo un premio e un vincitore per tutti i paesi messi insieme.

Tieni presente che devi inviare le tue creazioni fino al 23 agosto alle 23:59. Basta completare un modulo e inviare un’e-mail a pixelwallpaper@google.com.