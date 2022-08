Nuove aperture: se cerchi lavoro sappi che queste catene hanno bisogno di personale

Il sereno dopo tanta pioggia (si fa per dire, vista la situazione riguardante la siccità da mesi a questa parte), arriva sempre. Allo stesso modo, dopo la chiusura di un’infinità di punti vendita, non può non esserci l’inaugurazione di nuovi store. E infatti a breve prenderanno vita grandi catene come Primark, Mondadori e Mediaworld. Ecco i requisiti per entrare a far parte delle nuove aperture.

Nuove aperture: dove apriranno i punti vendita?

Di dimensioni immense, se sceglierete di inviare il vostro cv alla catena Primark, sappiate che incontrare i vostri colleghi sarà molto difficile. Voci di chi ha già lavorato nell’azienda, riportano infatti che la medesima sia talmente infinita da non aver modo di conoscere tutto il personale. Ebbene, l’azienda aprirà anche a Torino (centro commerciale Shopville Le Gru), Bologna, Caserta e Venezia (centro commerciale Nave De Vero) entro il 2023. Dunque si apriranno più di 150 posti di lavoro, ovvero circa 600 nuove opportunità. Tra le figure professionali ricercate è possibile trovare addetti alle vendite e store manager. A Bologna la grande catena è già sbarcata.

Tra le nuove aperture c’è anche Mediaworld. Questa entro la fine dell’anno darà vita a 9 nuovi store. Quanto al restyling dei punti vendita già attivi, invece, ci sarà la ristrutturazione di 22 negozi entro la fine del 2022. Ciò significa l’assunzione di circa 100/ 120 risorse.

Terminiamo le proposte con la Mondadori Retail. Momentaneamente le notizie in merito sono ancora poche, tuttavia sappiamo che tra qualche mese ci sarà l’inaugurazione di nuovi Mondadori Bookstore a gestione diretta nel Lazio, in Lombardia e in Umbria, ma anche in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Sicilia e Marche.