Lidl prova a ridurre il gap nei confronti dei più importanti rivenditori di elettronica, proponendo una campagna promozionale piena zeppa di occasioni e di prezzi relativamente ridotti, pronti a dire la propria nel mercato, attirando di fatto le attenzione dei tantissimi consumatori interessati all’acquisto.

Tutti coloro che vi si vorranno avvicinare, non devono fare altro che recarsi il prima possibile in un qualsiasi punto vendita, ed il gioco è fatto, a prescindere dalla dislocazione territoriale. I migliori sconti comprendono poi la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, perfetta per coprire tutti i difetti di fabbrica.

Lidl: le offerte sono da pazzi, ecco l’elenco segreto

La campagna promozionale di Lidl fa letteralmente sognare i consumatori mettendo sul piatto una serie di ottime offerte legate alla tecnologia, con a capo la possibilità di acquistare il frustino montalatte al prezzo finale di soli 6,99 euro.

Salendo di livello si incrociano una serie di ottimi elettrodomestici, quali possono essere ad esempio il mini congelatore da 33 litri, in vendita a soli 149 euro, passando per la macchina sottovuoto (per sigillare i sacchetti), disponibile a 29 euro, ma anche un’ottima friggitrice ad aria, capienza di 20 litri, acquistabile con il pagamento di 99 euro.

Tutte queste offerte sono da considerarsi attive solamente nei negozi fisici, in questo modo il cliente sarà obbligato a recarsi personalmente presso gli stessi per approfittare delle ottime riduzioni di prezzo, a prescindere da tutto il resto.