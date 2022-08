L’iPhone X e i modelli successivi con una tacca invece di una spessa cornice superiore mostravano solo l’icona della batteria, che presentava solo una rappresentazione visiva del livello della batteria e non la percentuale particolare, ma con la terza beta pubblica di iOS 16, l’indicatore dello stato della batteria è tornato. Gli iPhone più vecchi avevano uno spazio minimo per la percentuale della batteria, quindi gli utenti dovevano avviare Control Center scorrendo verso il basso dall’angolo in alto a destra del display o utilizzare il widget Batterie per vederlo.

Inoltre, con i rapporti che circolano secondo cui i modelli di iPhone 14 Pro includerebbero una modalità sempre attiva, questa funzionalità sarà abbastanza utile per coloro che desiderano eseguire l’aggiornamento. L’iPhone 13 aveva una tacca più stretta del 20% rispetto alla tacca dei modelli precedenti, ma non rivelava ancora la percentuale della batteria nella barra di stato. La percentuale della batteria sarà più facile da vedere a colpo d’occhio con iOS 16.

iOS 16 si prepara al debutto

Il colore dell’indicatore della batteria cambia a seconda dello stato della batteria e del colore dello sfondo. Durante la ricarica, ad esempio, il simbolo diventa verde e visualizza un segno di carica. L’icona diventa gialla quando il telefono è in modalità di risparmio energetico. Quando sei in modalità Risparmio energetico, puoi anche spegnere il misuratore della batteria.

Nella sezione Batteria dell’app Impostazioni, c’è un’opzione per attivare o disattivare la percentuale. È accessibile in tutti gli iPhone con una tacca, ad eccezione di iPhone 12 mini, iPhone 13 mini, iPhone 11 e iPhone XR, probabilmente per mancanza di spazio.

Alcuni individui potrebbero essere sconvolti dal fatto che l’icona della batteria rimane carica fino a quando la cella non raggiunge una carica del 20%, a quel punto un quinto dell’icona diventa rosso e il resto diventa traslucido. Questo potrebbe cambiare con la versione finale del sistema operativo, prevista per settembre dopo l’annuncio di iPhone 14.