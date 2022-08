Tutto è scontatissimo proprio oggi da Esselunga, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una incredibile campagna promozionale, che promette loro un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative, con prezzi da non credere anche sui migliori smartphone in circolazione.

Il volantino, che potrete trovare direttamente nel nostro articolo, è attivo solo ed esclusivamente nei negozi fisici, ricordate quindi che sarà strettamente necessario recarsi presso gli stessi per avere la certezza di spendere poco o niente sui vari acquisti effettuati. I prodotti, inoltre, sono interamente distribuiti con garanzia di 24 mesi ed anche completamente no brand.

Esselunga: le offerte che nessuno si aspettava

La campagna promozionale di Esselunga affonda le proprie radici nella cosiddetta offerta tech, ovvero la classica soluzione limitata ad un singolo prodotto, con la quale è facile risparmiare, a patto che si decida il più rapidamente possibile, data la disponibilità esclusiva di scorte estremamente limitate.

Il modello attorno al quale ruota tutto non è altro che l’ottimo Oppo A54s, un dispositivo in vendita a soli 169 euro, caratterizzato comunque da una serie di specifiche tecniche di tutto rispetto, come ad esempio i 128GB di memoria interna (espandibili tramite microSD).

Tra le altre proposte della scheda tecnica, non possiamo che annoverare display IPS LCD da 6,5 pollici, una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel, oppure una batteria da 5000mAh, perfetta per garantire utilizzi prolungati nel tempo, senza dover ricorrere alla presa a muro.