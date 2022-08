Android e le app dannose: ce ne sono 3 che possono danneggiarvi

Una delle prerogative di Android è sicuramente la possibilità di offrire un grado di personalizzazione più alto rispetto ad esempio ad iOS di Apple. Ovviamente c’è un aspetto invece nel quale le due piattaforme mobili si equivalgono assolutamente. Stiamo parlando degli store, i quali sono davvero pieni di contenuti.

Non bisogna soffermarsi solo sui giochi, dato che lo smartphone non è solo divertimento. Infatti ci sono anche le applicazioni, e non stiamo parlando di WhatsApp e delle solite utilizzate ogni giorno. Ce ne sono alcune davvero importanti, ma fate attenzione a sceglierle, dato che potreste incappare in qualcosa di spiacevole.

Android: queste 3 applicazioni sono tutt’altro che utili per gli utenti, disinstallatele al momento senza pensarci

Esattamente qualche giorno fa parlammo di alcune app interessantissime che non fanno altro che migliorare l’esperienza degli utenti ogni giorno. In questo caso invece abbiamo scelto di segnalarvi tre applicazioni che vanno a rallentare lo smartphone e che creano danni.

La prima in assoluto, la quale è stata anche già segnalata da noi qualche giorno fa, è GO Keyboard. Quest’applicazione dovrebbe aiutare gli utenti ad avere un’alternativa alla solita tastiera di sistema. Al contrario questa va solo a creare problemi, dato che registrando ogni battitura vi spia in tutto quello che dite.

Un’altra app da evitare è sicuramente Turbo Power Clean, app per la pulizia di cui potete fare tranquillamente a meno. Questa infatti chiude spesso processi utili allo smartphone per fluidificare il sistema. Infine anche Facebook non permette un buon utilizzo dello smartphone, il quale con l’app in background dura nettamente meno.