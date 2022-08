WhatsApp: multa da 200 euro per tutti gli utenti italiani

Sono ormai diversi anni che WhatsApp pare essere in grado di garantire ai suoi utenti una certa tranquillità, visto che gran parte delle truffe sono state debellate. Infatti gli utenti hanno proseguito in questi ultimi mesi senza particolari patemi d’animo, fidandosi anche di alcune catene.

Il grande problema è che non sarebbe finita qui, visto che negli ultimi giorni alcuni utenti hanno ravvisato una nuova truffa. Questa andrebbe ad incidere direttamente sui conti bancari o semplicemente sui risparmi delle persone. Infatti ancora una volta pare essere partita una catena devastante che sta ingannando migliaia di utenti in Italia proprio a nome di Whatsapp.

WhatsApp: state attenti a questo nuovo messaggio che sta girando tra tutti gli utenti nell’applicazione

Il mondo WhatsApp al momento è ad alta concentrazione di persone e ovviamente, molti di questi possono anche essere non del tutto perbene. Infatti sono talmente tante le persone che usano la piattaforma, che sperare in un pubblico totalmente leale sarebbe quasi un’utopia.

Negli ultimi tempi sono arrivate altre segnalazioni, le quai hanno parlato di un nuova truffa che sta colpendo moltissime persone. Un messaggio è infatti arrivato in chat utilizzando una finta multa come pretesto per estorcere soldi alle persone. La sanzione sarebbe da 200 euro, ma ci sarebbe uno stratagemma per invitare gli utenti a sborsare almeno un minimo.

Infatti come dice il messaggio, pagando subito 5 euro, gli utenti potranno essere esentati dalla multa stessa. Proprio per questo in molti, anche nel dubbio, pagano. State quindi attenti e non cascate in questi tranelli.