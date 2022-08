Gli smartphone sono quasi gratis da Unieuro, la nuova terribile campagna promozionale vede offrire agli utenti la possibilità di godere di un risparmio importantissimo sull’acquisto dei migliori dispositivi in circolazione, a prescindere dalla categoria merceologica o dalla fascia di prezzo di posizionamento.

Il volantino convince tutti con prezzi relativamente economici, ma sopratutto con la più ampia possibilità di accesso, ricordiamo infatti che gli acquisti possono essere completati in ogni negozio in Italia, senza costi aggiuntivi, come anche direttamente online sul sito ufficiale, il quale prevede comunque la consegna gratuita presso il domicilio, solo nel momento in cui la spedizione fosse superiore ai 49 euro.

Unieuro è impressionante: ottimi sconti per tutti

I prezzi disponibili da Unieuro sono decisamente più bassi del normale, in questo modo tutti gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di risparmiare al massimo su ogni singolo acquisto effettuato, anche ad esempio sia esso relativo ad uno smartphone top di gamma.

Il modello di riferimento non poteva che essere l’incredibile Samsung Galaxy S22, acquistabile alla modica cifra di 769 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria (completamente espandibile).

Gli utenti che vogliono anche acquistare un prodotto Apple, potranno decidere di appoggiarsi direttamente sull’iPhone 11, il cui prezzo finale di listino corrisponde a soli 549 euro, considerando comunque essere un prodotto in vendita da ormai qualche anno. Le altre promozioni del volantino sono comodamente raccolte sul sito ufficiale, dove potrete trovare ogni singolo sconto legato all’elettronica.