Prelievi e bancomat, ora è ufficiale l'addio: le nuove regole sono obbligatorie

In Italia ora cambiano diverse cose per quanto riguarda il denaro in contanti. Gli italiani potranno finalmente recarsi in ogni esercizio commerciale e pagare con la loro carta. Inoltre potranno essere utilizzati chiaramente anche i dispositivi elettronici per i pagamenti contactless. Sarà quindi questo è un modo per portare l’Italia ad abbandonare l’abitudine di recarsi a prelevare prima di fare qualsiasi cosa durante la giornata.

La regola varata dal Consiglio dei Ministri porta dunque questa possibilità, la quale permetterà di rinunciare ai prelievi e al bancomat.

Ovviamente da qui derivano anche altri benefici, come ad esempio la possibilità di utilizzare il proprio smartphone o dispositivo mobile per i pagamenti. Ricordiamo inoltre che tutti coloro che non rispetteranno la regola tra i commercianti, dovranno pagare una multa pari a 30 € più il 4% della transazione negata.

Prelievi e bancomat potrebbero essere inutili grazie alla nuova regola che comprende tutti gli esercizi commerciali

Queste le parole da parte di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori: “Dal 30 giugno vigileremo per la corretta applicazione dell’obbligo di accettare i pagamenti elettronici tramite Pos, siamo pronti a segnalare i trasgressori“.

“Consigliamo ai consumatori di raccogliere le prove del rifiuto fotografando cartelli esposti o filmando il rifiuto alla cassa. A quel punto potremo fare una segnalazione circostanziata (con orario e indirizzo esatto del punto vendita) alla Guardia di Finanza o anche soltanto alla polizia locale. E poi, davanti al commerciante scorretto, suggeriamo anche di scrivere una bella recensione per far capire a tutti che ormai il Pos è davvero obbligatorio“.