Durante tutta l’estate il colosso giapponese Sony ha proposto sul PlayStation Store davvero tantissime offerte e saldi estivi. Tuttavia, tra non molti giorni non sarà più possibile acquistare a prezzi vantaggiosi i videogiochi sullo store, quindi bisogna affrettarsi.

PlayStation Store: ultimi giorni di offerte e saldi su tantissimi titoli

Fino ad ora Sony ha proposto diversi videogiochi in super sconto con i vari saldi estivi. Come già accennato, però, questi saranno gli ultimi giorni in cui sarà possibile approfittare di questi sconti. Bisogna quindi approfittarne per non perdere i titoli del momento a dei prezzi scontatissimi, inferiori anche ai 5 euro.

Sono infatti disponibili sul PlayStation Store svariati videogiochi con uno sconto che varia dal 25% all’85%. Tra i titoli proposti in offerta, abbiamo ad esempio Titanfall, il quale è disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato di soli 3,99 euro contro i suoi iniziali 19,99 euro. Ancora più scontato è poi il videogioco Just Cause 3: XXL Edition. Quest’ultimo, infatti, ha solitamente un prezzo di 29,99 euro ma, grazie allo sconto dell’85%, è possibile portarselo a casa ad un prezzo di soli 4,49 euro. Per gli amanti della saga di Dragon Ball, è poi disponibile in sconto il videogioco Dragon Ball Xenoverse 2. Questo è proposto con uno sconto del 75%, che lo porta ad un prezzo di 4,99 euro anziché 19,99 euro. Vi riassumiamo comunque qui di seguito alcuni dei titoli in offerta:

• Titanfall 2 a 3,99€ (anziché 19,99€) – Sconto dell’80%

• Goat Simulator a 2,49€ (anziché 9,99€) – Sconto del 75%

• Overcooked a 3,19€ (anziché 15,99€) – Sconto dell’80%

• Just Cause 3: XXL Edition a 4,49€ (anziché 29,99€) – Sconto dell’85%

• Among Us a 2,99€ (anziché 3,99€) – Sconto del 25%

• The Sims 4 a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

• Unravel Two a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%

• Dragon Ball Xenoverse 2 a 4,99€ (anziché 19,99€) – Sconto del 75%