Sappiamo già che OnePlus stava lavorando da tempo su uno smartphone pieghevole. Le indiscrezioni dei mesi scorsi avevano cominciato ad alimentare l’interesse e il fatto che la casa madre del brand, Oppo, stia spingendo in quella direzione. I leaks hanno suggerito che presto vedremo lo smartphone pieghevole di OnePlus, è solo una questione di tempo.

Tuttavia, le voci e le ipotesi hanno un peso. Ma il fatto che l’amministratore delegato dell’azienda, Pete Lau, alimenti lui stesso queste speculazioni, cambia le carte in gioco.

Nelle scorse ore Lau ha postato su Twitter un paio di foto di quello che con ogni probabilità sembra essere uno smartphone pieghevole, chiedendo ai suoi follower “che cosa pensate sia questo? “. Questa ovviamente non è una conferma in senso stretto, ma ci stiamo avvicinando abbastanza.

Ecco tutto quello che sappiamo

Nella giornata di ieri abbiamo ricevuto anche la notizia di come Oppo potrebbe essere al lavoro su due nuovi smartphone pieghevoli. Dopo il Find N, che aveva una distribuzione limitata, l’azienda cinese avrebbe preparato sia un Find N Fold che un Find N Flip. Un impegno, insomma, che a quel punto non sorprenderebbe se coinvolgesse anche gli altri brand che appartengono a Oppo, proprio come OnePlus.

È comprensibile che il mondo degli smartphone pieghevoli sia sempre più al centro della competizione tra brand. In un mercato con poche innovazioni, permettono comunque di sperimentare e parlare al pubblico con una comunicazione diversa.

La stessa Samsung pensa che “entro il 2025, gli smartphone pieghevoli rappresenteranno oltre il 50% delle spedizioni totali di smartphone premium. I pieghevoli diventeranno il nuovo standard degli smartphone”. Tuttavia, scopriremo sicuramente maggiori dettagli al riguardo nelle prossime settimane.