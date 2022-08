I missili sono generalmente classificati in base al tipo, alla modalità di lancio, alla portata, alla propulsione, alla testata e ai sistemi di guida.

In base al tipo, sono catalogati in questo ordine:

Missile da crociera: un missile da crociera è un dispositivo guidato senza pilota (fino al momento dell’impatto) che sostiene il volo attraverso la portanza aerodinamica per la maggior parte della sua traiettoria di volo e la cui missione principale è posizionare un ordigno o un carico utile speciale su un obbiettivo.

Volano nell’atmosfera terrestre e utilizzano motori a reazione. Questi veicoli variano notevolmente nella loro velocità e capacità di penetrare le difese. I missili da crociera possono essere classificati in base a dimensioni, velocità (subsonica o supersonica), portata e se lanciati da terra, aria, nave di superficie o sottomarino.

A seconda della velocità, tali missili sono classificati come:

Missile da crociera subsonico

Missile da crociera supersonico

Missile da crociera ipersonico

Il missile da crociera subsonico vola a una velocità inferiore a quella del suono. Viaggia a una velocità di circa 0,8 Mach. Il noto missile subsonico è il missile da crociera americano Tomahawk. Alcuni altri esempi sono Harpoon degli Stati Uniti e Exocet della Francia.

Il missile da crociera supersonico viaggia a una velocità di circa 2-3 Mach cioè; percorre circa un chilometro in un secondo. Il design modulare del missile e la sua capacità di essere lanciato con diversi orientamenti gli consentono di essere integrato con un ampio spettro di piattaforme come navi da guerra, sottomarini, diversi tipi di aeromobili, lanciatori mobili autonomi e silos. La combinazione di velocità supersonica e massa della testata fornisce un’elevata energia cinetica garantendo un tremendo effetto letale.

Il missile da crociera ipersonico viaggia a una velocità superiore a 5 Mach. Molti paesi stanno lavorando per sviluppare missili da crociera ipersonici.

Altri tipi di missili

Missile balistico: un missile balistico segue una traiettoria balistica per la maggior parte della sua traiettoria di volo. I missili balistici sono classificati in base alla loro portata, alla distanza massima misurata lungo la superficie dell’ellissoide terrestre dal punto di lancio al punto di impatto dell’ultimo elemento del loro carico utile. Il missile trasporta un enorme carico utile. Il trasporto di una testata mortale è giustificato dalla distanza percorsa dal missile. I missili balistici possono essere lanciati da navi e strutture a terra.

Missili classificati in base alla base di lancio

Missile superficie-superficie: un missile superficie-superficie è un proiettile guidato lanciato da un’installazione portatile, montata su veicolo, su rimorchio o fissa. È spesso alimentato da un motore a razzo o talvolta sparato da una carica esplosiva poiché la piattaforma di lancio è ferma.

Missile terra-aria: un missile terra-aria è progettato per essere lanciato da terra per distruggere bersagli aerei come velivoli, elicotteri e persino missili balistici. Questi missili sono generalmente chiamati sistemi di difesa aerea in quanto difendono eventuali attacchi aerei del nemico.

Missile superficie (costa)-mare: un missile superficie (costa)-mare è progettato per essere lanciato da terra a nave in mare come bersagli.

Missile aria-aria: un missile aria-aria viene lanciato in aria per distruggere l’aereo nemico. Il missile vola a una velocità di 4 Mach.

Missile aria-superficie: un missile aria-superficie è progettato per il lancio da aerei militari e colpisce bersagli a terra, in mare o entrambi. I missili sono fondamentalmente guidati tramite guida laser, guida a infrarossi e guida ottica o tramite segnali GPS. Il tipo di guida dipende dal tipo di target.

Missile mare-mare: un missile mare-mare è progettato per essere lanciato da una nave all’altra.

Missile mare-superficie (costa): un missile mare-superficie è progettato per il lancio da nave a bersagli terrestri.

Missile anticarro: un missile anticarro è un missile guidato progettato principalmente per colpire e distruggere carri armati pesantemente corazzati e altri veicoli corazzati da combattimento. I missili anticarro potrebbero essere lanciati da aerei, elicotteri, carri armati e anche da lanciatori a spalla.

In base alla portata

Questo tipo di classificazione si basa sulla portata massima raggiunta dai missili. La classificazione è la seguente:

Missile a corto raggio.

Missile a medio raggio.

Missile balistico a raggio intermedio.

Missile balistico intercontinentale.

Sulla base dei sistemi di guida

Wire Guidance: questo sistema è sostanzialmente simile al radiocomando, ma è meno suscettibile alle contromisure elettroniche. I segnali di comando vengono fatti passare lungo un filo (o fili) erogato dal missile dopo il lancio.

Guida al comando: la guida al comando implica il tracciamento del proiettile dal sito di lancio o dalla piattaforma e la trasmissione di comandi tramite radio, radar o impulsi laser o lungo fili sottili o fibre ottiche. Il tracciamento potrebbe essere effettuato da radar o strumenti ottici dal sito di lancio o da immagini radar o televisive trasmesse dal missile.