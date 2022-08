MD Discount prova a replicare l’ottimo successo riscontrato dalle dirette concorrenti del mercato della rivendita di beni alimentari, buttandosi nell’elettronica, e proponendo al pubblico una serie di offerte da non perdere di vista.

I prezzi sono bassi ed economici, ma allo stesso tempo tutti gli acquisti dovranno necessariamente essere completati solo ed esclusivamente sul sito ufficiale, il quale prevede la possibilità di ricevere la merce presso il domicilio, oppure di ritirarla presso il negozio di riferimento (nel quale sarà anche possibile pagare la cifra pattuita per l’acquisto).

MD Discount: tutti i prezzi da non perdere

Il volantino di MD Discount promuove una serie di ottime occasioni per riuscire a spendere poco o niente, anche ad esempio sull’acquisto di grandi elettrodomestici, perfetti per la propria abitazione. Scorrendo le pagine della campagna, infatti, notiamo la presenza di alcuni prodotti decisamente abbordabili, come la lavatrice da 8Kg a soli 269 euro, passando anche per il frigorifero monoporta da 150 litri (marchiato Hisense), al prezzo di soli 209 euro.

Non mancano nemmeno il frigorifero combinato da 262 litri (il marchio è Daya), a 299 euro, per finire con la bellissima friggitrice ad aria a 39,90 euro, ma anche una scopa elettrica senza filo di Rowenta a 849,90 euro, ed il TV LED (Smart TV) Zephir, il cui prezzo corrisponde a soli 339 euro, per la variante da 45 pollici di diagonale.

Tutti questi prodotti possono essere acquistati nel corso del mese di Agosto da MD Discount.