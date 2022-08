Lidl prova in tutti i modi a rendere felici gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare nuovi prodotti di tecnologia, e non solo beni di prima necessità o alimentari.

La corrente campagna promozionale prova a strappare la clientela ad esempio a Esselunga o Bennet, proponendosi come validissima alternativa, anche se comunque gli acquisti dovranno sempre essere completati in ogni negozio in Italia (e non online).

Lidl: le offerte e tutti i prezzi più bassi

Lidl fa sognare tutti gli utenti con il lancio di una campagna promozionale veramente molto speciale, i prezzi sono bassi e convenienti, anche ad esempio sull’acquisto della tecnologia.

La maggior parte dei modelli disponibili in promozione sono più che altro legati ad accessori per la propria abitazione, il cui obiettivo è di migliorare la vita di tutti i giorni. Un esempio può essere il frustino montalatte disponibile a soli 6,99 euro, passando anche per l’ottimo mini congelatore da 33 litri, al prezzo di 149 euro, per finire con l’accoppiata perfetta: macchina sottovuoto per sigillare i sacchetti disponibile a 29 euro, oppure friggitrice ad aria da 20 litri, acquistabile con un esborso finale di 99 euro.

Come anticipato, i prodotti possono essere acquistati solamente nei negozi fisici, al momento attuale non è possibile accedervi tramite il sito ufficiale, o comunque recandosi personalmente presso altre realtà sul territorio nazionale. La data di scadenza è fissata verso la fine del mese di Agosto.