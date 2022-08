Xiaomi non teme alcun rivale e, mentre decide di dichiarare guerra a Samsung proponendo uno smartphone pieghevole sottilissimo e con ottimo comparto fotografico, si appresta a sfidare anche Apple con un nuovo smartwatch ormai prossimo al lancio.

Tra soli pochi giorni il mercato cinese accoglierà il nuovo Xiaomi Watch S1 Pro, uno smartwatch che sembra vantare una potenza incredibile e un’ottima batteria.

Xiaomi Watch S1 Pro: ecco tutte le caratteristiche del dispositivo in arrivo!

Il nuovo Xiaomi Watch S1 Pro sarà disponibile soltanto in Cina a partire dal 17 agosto e non è chiaro se in seguito l’azienda rilascerà lo smartwatch anche in altri Paesi. Le uniche informazioni certe riguardano la data di lancio e alcune delle caratteristiche del dispositivo.

Si dice infatti che lo smartwatch Xiaomi vanterà una batteria incredibile, in grado di offrire fino a 14 giorni di autonomia. Rispetto ai modelli precedenti, inoltre, alcuni tratti del design sembrano essere stati rinnovati.

Le foto ufficiali dello Xiaomi Watch S1 Pro mostrano uno smartwatch con cassa circolare da 46 mm e display in vetro zaffiro con tecnologia AMOLED da 1,47 pollici. Tra le funzionalità non mancano quelle legate al monitoraggio delle attività sportive e allo stato di salute dell’utente. Come Apple Watch, anche Xiaomi Watch S1 Pro sarà dotato del nuovo sensore che consentirà il monitoraggio della temperatura corporea.

Il costo del dispositivo sarà di circa 215,00 euro ma, purtroppo, non vi sono certezze circa il suo arrivo in Italia. L’azienda potrebbe procedere con il lancio dello smartwatch sul mercato globale soltanto nei prossimi mesi.